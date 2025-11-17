患者に精密検査を行わず、がんの発見が遅れたとして病院が謝罪です。 【写真を見る】｢精密検査が必要｣と指摘も担当医は検査せず… 2年後に腎臓がん判明 発見が遅れたとして患者に400万円支払いへ 岡崎市民病院 愛知 愛知県の岡崎市民病院によりますと、2020年10月に70代の女性患者を検査した、検査放射線科の医師が「精密検査が必要」だと指摘しましたが、血液内科の担当医が精密検査を行わなかったということです。 女性は2年