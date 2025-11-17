たこやきと掃除を愛するくまさきさんは、毎朝せっせとうらら町の落ち葉はき。職場の人気者であるモモからワケもわからず無視されるOL・よもぎは、会社に戻りたくない昼休み、くまさきさんと出会う。【写真】この記事の写真を見る（11枚）大小さまざまな引け目を感じながら暮らすうらら町の人々がくまさきさんとの関係の中で変化していく様を描いた話題作『くまさきさん』の中から、くまさきさんとよもぎの回を選りぬいて