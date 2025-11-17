11月15～16日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第11節が開催され、B1でプレーする日本代表候補選手たちがコートで活躍を見せた。 人材豊富なガード陣では、好調名古屋ダイヤモンドドルフィンズを支える齋藤拓実が、GAME2でゲームハイの19得点を挙げアルバルク東京戦の勝利に貢献。2試合を通して安定した活躍を見せた。東地区1位の千葉ジェッツ