岡山大学附属中学校で11月5日、日本最適化栄養食協会との共催による特別プログラム「食とウェルビーイングを考える」が実施された。現代社会が抱える栄養課題や多様化する食のあり方をテーマに、生徒たちは講義・試食・ディスカッションと情報共有を通じて“食と心身の健やかさ”のつながりを探究。自らの体験を起点に、誰のための食か、幸福とは何かを考える学びの時間となった。○食とウェルビーイングの関係を探る、学びと実践