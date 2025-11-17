D-LITEが、＜D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE]IN JAPAN＞のアンコール公演を2026年に開催することを発表した。このアジアツアーは2025年4月26日（土）、27日（日）にソウル・オリンピック競技場でのコンサートを皮切りに開始され、2025年7月22日（火）、23日（水）にはGLION ARENA KOBE（神戸）、8月30日（土）、31日（日）に、ぴあアリーナMM（横浜）で日本公演を実施。全日程が完売し大盛況のうちに幕を閉じた。韓国アンコール