11月15日（現地時間14日、日付は以下同）。2025－26レギュラーシーズンのMVPランキング第2弾が『NBA.com』へ公開された。 今月8日に公開された第1弾では、昨シーズンのMVPシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）が首位に立ち、2位にヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、3位にニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）がラ