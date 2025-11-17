GANG PARADE¤¬12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼8th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖKIMI¡ùNO¡ùOKAGE¡×¤Ë·èÄê¡£CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖKIMI¡ùNO¡ùOKAGE¡×¤Ï¡¢ºî»ì¤òJxSxK¤³¤ÈWACK¸µÂåÉ½¤ÎÅÏÊÕ½ßÇ·²ð¤¬¡¢ºî¶Ê¤òÁðÌî²ÚÍ¾»Ò¤¬Ã´Åö¤·¤¿³Ú¶Ê¡£10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼µ­Ç°¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¤ò¾þ¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3¶ÊÌÜ¤Î¼ýÏ¿¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¥é¥Ó¥Ð¥¢¥½¥Ó¥Ð!!¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥®¥ã¥ó¥Ñ¥ì¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍ·