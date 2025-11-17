全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の鮮魚酒場店『魚熊鮮魚店と立ち飲みぼてふり』です。感動レベルの名物刺し盛りで気軽に立ち飲み！鮮魚店か立ち飲み屋か……はい、正解は両方です。店内には豊洲で仕入れたその日の魚介がズラリと並び、どれにしよっかなーと好きに選べば刺身や炭火焼に調理してくれる。もちろん買い物だけでもOK。つまりは魚屋さんと酒場のいい