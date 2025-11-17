日曜の夜にSixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ、王道スタジオバラエティー！今回は、熱量MAXの９０分スペシャルをお届けします！！今回のゲスト芦田愛菜と新感覚ゲームとクイズ対決！そして横山裕が後輩・猪狩蒼弥を連れてマツケンナンバーリベンジ！ご褒美グルメをめざして真剣勝負に挑む！👑サイズの晩餐これって…入るのか！？入らないのか！？を予想する身の周りにある様々な物のサイズ感覚を問う新感覚目