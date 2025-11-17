【TOYO GUITAR】（東京都エンドウ.非公表）1554でファンフレットギターを紹介していただき、どうもありがとうございました。新たにオリジナルギターが完成したので投稿させてください。現時点での自分の理想のギターを作るべく、自分で図面を描き、TOYO GUITAR様に製作していただきました。ネック周りは細いストラトっぽく、右手のブリッジ付近はレスポール系の操作性となっています。ステンレスジャンボフレット、スルーネッ