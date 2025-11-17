日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 16715( 15260) 3月限29(29) TOPIX先物 12月限 20001( 20001) 日経225ミニ 12月限226575(226575) 1月限4516(45