日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9375円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 8( 8) SBI証券 4( 4) ◯4万9500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券