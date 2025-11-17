日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1250円コール 取引高(立会内) BNPパリバ証券 4( 4) ABNクリアリン証券 4( 4) JPモルガン証券1000( 0) ◯5万1000円コール