日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1375円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 13(13) ソシエテジェネラル証券12(12) 三菱UFJeスマート 1( 1) ◯5万1250円コール