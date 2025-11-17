日経平均株価 始値50282.39 高値50398.16 安値49845.86 大引け50323.91(前日比 -52.62 、 -0.10％ ) 売買高23億8547万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆1873億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続落、朝方に一時500円超下げる場面も ２．AI・半導体関連買い戻しで下げ渋り一時上昇に転じる