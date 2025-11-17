大の里（右）が押し出しで欧勝馬を下す＝福岡国際センター大相撲九州場所9日目（17日・福岡国際センター）横綱大の里は欧勝馬を力強く押し出し、9連勝で単独首位を維持した。横綱豊昇龍は義ノ富士を送り投げで下して7勝2敗とした。大関琴桜は小結隆の勝をはたき込んで4勝5敗。新関脇安青錦は平戸海を寄り倒して勝ち越しを決めた。勝ちっ放しの大の里を安青錦が1差で追う展開は変わらず、2敗で豊昇龍と平幕の時疾風が続く。十