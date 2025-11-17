千葉県横芝光町で町道を自転車で走行中に脇の水路に転落しけがをしたとして、女性が町と水路を管理する公共団体に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、公共団体に約5400万円の支払いを命じた。町への請求は棄却した。