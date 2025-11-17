ボクシングの大橋ジムは１７日、横浜市内で会見を開き、３大世界戦（１２月１７日、東京・両国国技館）でＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２６＝米国）に、同級４位・桑原拓（３０＝大橋）が挑戦すると発表した。挑戦が内定していた同級１３位・飯村樹輝弥（角海老宝石）の負傷により、代役のチャンスを手にした。桑原は３度防衛中の強豪王者に対し「必ず取れる」と金星奪取に自信満々だ。２０２４年５月に当