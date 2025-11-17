11月29日に日本テレビ系にて放送される『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』の第2弾出演アーティストが発表。timelesz、King ＆ Prince、 Snow Man、HANA、back numberらが出演する。【写真】back numberが8年ぶりに出演！25年に新体制となったtimelesz、デビューしたHANAも出演！第2弾アーティスト2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送となる日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」。