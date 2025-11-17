クマの出没が相次いでいる事態を受けて、児童たちをタクシーで学校から自宅へ送り届ける「スクールタクシー」の実証運行が17日から山形市の小学校で始まりました。山形市の蔵王第二小学校で運行が始まったのは児童をタクシーで自宅に送り届ける「スクールタクシー」という取り組みです。地域住民らで組織する「蔵王地域交通検討会」が始めたもので、相乗り形式で合わせて3台の運行が予定され