女性アイドルグループ「LINKL PLANET」の尾本侑樹奈（26）が17日までに自身のXを更新。18年前の子役時代と、現在のビフォーアフターを公開し反響を呼んでいる。 【写真】CMの子役が18年後…アイドルに！ 現在の姿に思わず「成長すご」 尾本は「今話題のつけてみそかけてみその子役の成長すご」とつづり、2枚の写真を公開。1枚は万能調味料「つけてみそかけてみそ」のCMに出演していた子役時代の写真で、エ