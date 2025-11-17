中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月17日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は17日の記者会見で、南アフリカで開催される20カ国・地域首脳会議（G20サミット）で李強（り・きょう）国務院総理が日本の首相と会談するかと問われ、「日本側の指導者との会談予定はない」と述べた。