広島は１７日、１０月２３日に行われたドラフト会議で６位指名した西川篤夢（にしかわ・あつむ）内野手（１７）＝神村学園高伊賀＝と名古屋市内のホテルで入団交渉を行い、契約金２５００万円、年俸４５０万円で仮契約を結んだことを発表した。（金額は推定）走攻守の三拍子そろった大型内野手。将来の遊撃レギュラー候補として期待を寄せられる逸材は、「やっとスタートラインに立てたなと感じています」と力を込めた。憧れ