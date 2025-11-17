〈「バカみたいって思ってんだろ」若手の不動産屋社員がなめられてしまう決定的な理由《ダンジョンとかは得意なんだけど……》〉から続く たこやきと掃除を愛するくまさきさんは、毎朝せっせとうらら町の落ち葉はき。乳児・めいの夜泣きによる不眠でふらふらの毎日を送る新米ママの瞳は、いきつけの喫茶店・うらら珈琲でくまさきさんと出会う。【写真】この記事の写真を見る（11枚）大小さまざまな引け目を感じながら暮ら