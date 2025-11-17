溶岩ドーム「平成新山」を視察する参加者＝17日午後、長崎県の雲仙・普賢岳雲仙・普賢岳（長崎県）が1990年に198年ぶりに噴火してから35年となった17日、麓の同県島原市と九州大地震火山観測研究センターなどが、当時の噴火でできた溶岩ドーム「平成新山」の状況を調べる防災視察登山を行った。九州大の松島健教授は「落石の危険はあるが、火山活動は安定している」と指摘した。視察登山には県警や消防の職員を含む90人ほどが