「大相撲九州場所・９日目」（１７日、福岡国際センター）横綱大の里は欧勝馬に勝ち、ただひとり無傷の９連勝。立ち合いの圧力で、相手を寄せつけず一気に押し出した。関脇安青錦は平戸海を寄り倒しで破り、ただひとり１敗をキープした。２敗の横綱豊昇龍は義ノ富士に送り倒しで勝利。２敗は前頭十四枚目の時疾風と２人となった。