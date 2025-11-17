プロレスのＤＤＴは１７日、３月の試合中に負った頸椎骨折と頸髄損傷の治療のため、リハビリ専門病院に長期入院していた高梨将弘（４２）が退院したと発表した。団体は「このほど入院治療および入院リハビリ期間が終了し、退院したことをご報告申し上げます。現在は自宅から通院にてリハビリを継続している状況です」と報告した。高梨も団体を通じてコメントし、「高梨将弘です。久しぶりとなりますが、ご報告させていただきま