《人を信じなくなったこと（笑）。でも、60代になった今、またこれから人を信じられるときがやってくるかも》【写真】まるで別人！『GQ JAPAN』インタビューでハツラツとした表情の明菜雑誌『VOGUE JAPAN』11月号に登場した中森明菜は、幼少期からの心境の変化について聞かれて、そう答えた。同時期に『GQ JAPAN』のウェブサイトにも登場し、同様のコメントを残している。11月28日からは、東京・神戸・福岡の3都市で『中森明菜