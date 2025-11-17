ソニーは、プロ野球の試合をデジタルアニメで再現した動画の配信を始めたと発表した。１２球団が共同出資するＮＰＢエンタープライズ、サンリオと連携した取り組み。サンリオのキャラクターも登場し、プロ野球ファンの拡大を目指す。選手やボールの動きを捕捉する技術を活用し、９月１９日に東京ドームで行われた読売巨人軍対広島東洋カープ戦の一部を再現した。約２３分間で、「ハローキティ」や「バッドばつ丸」などのキャラ