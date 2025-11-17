民主党政権の時代に官房副長官などを務めた、三重県選出の元参議院議員の芝博一さんが亡くなりました。75歳でした。芝さんは、三重県議を3期務めたあと、2004年の参議院三重選挙区で当時の民主党から出馬し初当選、参議院議員を3期務めました。民主党政権のもとで官房副長官や総理大臣補佐官を務めたほか、立憲民主党三重県連で初代の代表も務めました。2022年の参院選に出馬せず、政界を引退しました。関係者によります