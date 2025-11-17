歌手の松山優太（46）と岡本幸太（37）が17日、都内でジョイントライブ「優幸条約vol.4」を開催した。昨年から2人で定期的に開催するライブで、今回で4回目の開催。この日は松山は「優YOUTRAIN」などを歌唱し、岡本も「君に愛がとまらない」などを披露。2人で発表した曲「恋のレーザー」「忘れ物」も歌唱し、近い距離からファンを盛り上げた。松山は「去年の11月が1回目で、もう4回目。映画だったら結構人気作ですね。『ロッキ