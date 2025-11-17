キャリア4度目のMVPを手にした大谷(C)Getty Imagesまさしく“大谷時代”を感じさせる戴冠劇となった。去る11月13日（現地時間）に全米野球記者協会（BBWAA）はMLB両リーグの2025年シーズンMVPを発表。ナショナル・リーグでは大谷翔平（ドジャース）が3年連続4度目の受賞を果たした。【動画】直球を“粉砕”大打者ボンズが現役時代に放った規格外HRをチェック次点となった“二冠王（本塁打＆打点）”のカイル・シュワバーに合