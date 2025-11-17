ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップ「ガナッシュショコラ」を11月18日から発売する。同商品は、ゆっくり時間をかけて溶けていく、なめらかな質感が特長の濃密ガナッシュを入れた層構造のチョコレートアイスクリーム。ミニカップ「バニラ」や同「ストロベリー」と同様に、年間を通して販売するハーゲンダッツ ミニカップ定番商品（ミニカップ定番商品：通年で販売しているミニカップ「バニラ」・「ストロベリー」・「グリーンテ