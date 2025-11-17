大相撲九州場所、土つかずで中日で勝ち越しを決めた石川県津幡町出身の横綱・大の里は、9日目に一方的な相撲で勝ち全勝を守りました。8戦全勝で早くも単独トップに立つ横綱・大の里は、前頭4枚目・欧勝馬との一番です。もろ手突きから一気の押し相撲、大の里は全く危なげない取り口で欧勝馬を押し出し、9戦全勝です。10日目は前頭5枚目・義ノ富士と対戦します。一方、新入幕で前頭16枚目の欧勝海は豪ノ山に押し出しで敗れ、1勝8敗