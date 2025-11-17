「スコーン 濃厚カルボナーラ」湖池屋は、コーンスナック国内売上No.1ブランド「スコーン」において、チーズのコクとベーコンの濃厚な旨みがくせになる「スコーン 濃厚カルボナーラ」を11月17日から全国のコンビニエンスストア限定で発売する。「スコーン」は1987年の発売以来、35年以上にわたり消費者に愛され続けている、湖池屋を代表するロングセラーブランド。2022年3月に、現代人の味覚に合わせて、さらに“カリッとサクッと