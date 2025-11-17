日本航空（JAL）は、「JALunLunブラックフライデー2025」で「国内線タイムセール」を、あす11月18日から19日まで開催する。片道最低運賃は、東京/羽田〜札幌/千歳線が7,700円、東京/羽田〜大阪/伊丹線が8,250円、東京/羽田〜福岡線が8,800円、東京/羽田〜沖縄/那覇線が9,900円など。一部の空港では旅客施設使用料が別途必要となる。対象運賃はプロモーション。搭乗期間は12月26日から2026年2月28日まで。ウェブサイトへのアクセス