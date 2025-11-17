日本航空（JAL）は、マニラのニノイ・アキノ国際空港の「サクララウンジ」を12月31日をもって閉鎖する。ターミナル再編工事に伴うもので、閉鎖後には代替ラウンジを案内する。JALは現在、ホノルル、フランクフルト、バンコク/スワンナプームをあわせた海外4空港にラウンジを展開している。すでにウェブサイト上からはマニラのサクララウンジの案内は削除され、「PAGSS Lounge」を案内する旨の記載がある。JALのマニラ路線は、東京/