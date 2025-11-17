きょうの山形県内は午前中晴れた所も午後はくもりや雨となりました。 【写真を見る】山形県内あすは山間部を中心に雪が降る見込み夜は平地でも雪が混じる所も あすは冬型の気圧配置で山間部を中心に雪が降る見込みで、峠を越える際などは注意が必要です。 午前９時ごろの山形市です。日差しが降り注ぎ青空が広がっています。 村山や置賜では、午前中晴れた所が多くなりましたが、午後は一転、くもりや雨となりました。 県