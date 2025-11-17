「部下から嫌われる上司」とはどんな人か。日本合コン協会会長で、2000回以上の合コンやビジネスにおける会食を見てきた田中絵音氏は「何気なく発した一言が部下を委縮させたり、その場の空気を一瞬で悪くしたりする」という――。写真＝iStock.com／sabthai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／sabthai■「よかれと思って」その一言が嫌われるどれだけ仕事ができる上司でも、言葉ひとつで部下の信頼を一気に失うのが会話の