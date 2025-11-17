小学1年生の男の子がベランダから転落し、病院に搬送されました。17日正午ごろ、東京・杉並区のマンションで「子どもが落ちた。血だらけです。おでこに冷却シートを貼っている」と通報がありました。警視庁によりますと、小学1年生の男の子が4階のベランダから落ちたとみられ、マンションの植え込みに倒れていました。男の子は搬送される時、意識はあったものの、話せる状態ではなかったということです。男の子はインフルエンザで