第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選を終え、写真に納まる代表校の選手たち＝17日、東京都港区サッカーの第104回全国高校選手権（12月28日〜来年1月12日）の組み合わせ抽選が17日、東京都内で行われ、2連覇を狙う前橋育英（群馬）は初戦の2回戦で神戸弘陵（兵庫）との対戦が決まった。県大会を制した仙台育英が部内のいじめ問題を受けて辞退した宮城県の代表校は調整中で、1回戦では那覇西（沖縄）と当たる。開会式