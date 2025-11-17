あす（火）は冬型の気圧配置が強まり、今シーズン一番強い寒気が南下してくる予想です。東北南部あたりまで平地でも雪が降るでしょう。また、夜にかけて雪雲の一部が太平洋側まで流れ込み、仙台や福島でも初雪の発表があるかもしれません。北陸は平地では雨が降る予想ですが、雪の混じる所がある可能性もあります。夜にかけて山陰でも雨や雪が降るでしょう。太平洋側の地域は雲が多めながらも、日差しが届きそうです。あすの各地の