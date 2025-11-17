東京・港区のマンションの建設現場で、70代の男性作業員が一時生き埋めとなり、搬送先の病院で死亡しました。17日正午過ぎ、港区元麻布のマンション建設の工事現場で、「掘削作業中に作業員が埋まった」と119番通報がありました。警視庁によりますと、70代の男性作業員が土砂の下敷きになり、すぐに救出されて病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。男性が掘削作業の休憩中に掘った穴の中に座っていたところ、盛り