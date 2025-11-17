北朝鮮の兵士が南北軍事境界線を越える事案が増えていることを受け、韓国国防省は17日、偶発的な衝突を防ぐため、北朝鮮に対して軍事当局間の会談を呼びかけました。韓国国防省によりますと、北朝鮮兵士が南北の軍事境界線を越える事案がことしに入り10回以上発生して、去年の越境回数を超えています。韓国メディアは、北朝鮮の金正恩総書記が韓国を「第一の敵対国」と指摘し、北朝鮮側が軍事境界線の付近に壁の設置を始めたことを