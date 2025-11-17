小泉防衛相は、来日中のインドネシアのシャフリィ国防相と海上自衛隊の横須賀基地で護衛艦や潜水艦を視察しました。両大臣が視察したのは、「たいげい」型潜水艦や最新鋭の護衛艦「もがみ型」の「くまの」などです。「もがみ型」の能力をアップさせた新型艦は、オーストラリア海軍に導入される予定になっています。政府関係者によりますと、除籍が近い護衛艦「あぶくま型」をインドネシアに輸出することが検討されていて、視察を通