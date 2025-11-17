TWICEのSANA（28）が17日、東京ミッドタウンで、「ラルフローレン東京ミッドタウンツリー点灯式」に出席した。ゴスペル隊が歌唱後、SANAは登場。SANAのハンドベルを合図に、12メートルのもみの木に設置されたクリスマスライトに明かりがともされた。昨年は表参道のラルフローレン店舗内で点灯式を経験。「昨年とまた違った雰囲気のツリー」とし、「もみの木の香りと冬の冷たい風が混ざって、ホリデーシーズンが来たんだな