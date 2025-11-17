今回、Ray WEB編集部は女友だちに怒られた話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公にはさやという友だちがいて、彼女から恋愛相談をされました。脈ありかどうか「正直な意見を聞かせて！」という彼女に対して、主人公はためらいつつも正直に答えます。すると主人公は、さやに激怒されてしまいました。このあと、一体どうなるのでしょう！？原案：Ray WEB編集部作画：しもだ