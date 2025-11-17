去年の能登半島地震で、病院を受診する機会が減っているという被災地の住民たち。その健康状態を確認するため17日、NPOの医療チームによる活動が石川県輪島市で行われました。17日、輪島市門前町の海沿いの集落では…行われていたのは、住民たちの健康チェックです。これは受診機会が減りがちな住民たちのためにと、NPO法人の医療チームなどが実施したものです。 参加した人は：「やってくれるのはうれしい。なかな