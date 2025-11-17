愛知県西尾市の国道で17日午後、軽自動車とライトバンが正面衝突し、男女4人がケガをしました。警察と消防によりますと、17日午後2時頃、西尾市家武町の国道23号上り・西尾東インターチェンジ付近で、「車同士が正面衝突した」などと通報が相次ぎました。豊橋方面に走っていたライトバンと、反対車線を走っていた軽自動車が正面衝突したとみられ、男女4人がケガをして病院に搬送されましたが、いずれも意識はあったと