不動産投資が相続税対策に有効な3つの理由 不動産投資が相続税対策として注目される理由は、大きく以下の3つがあります。 現金より相続税評価額が下がる 不動産を賃貸に出すことで、さらに評価が下がる 小規模宅地等の特例で土地の評価額が下がる それぞれの仕組みを詳しく見ていきましょう。 1. 現金より相続税評価額が下がる 不動産は、現金で持つよりも財産の相続税計算上の価値が下がるため、相続税対策に